Тернопільські рятувальники протягом минулої доби 29 разів залучалися до ліквідації наслідків надзвичайних подій

Тернопільські рятувальники ліквідували 8 пожеж, з них 6 – в екосистемах. Ліквідовано пожежі сухої трави у місті Чорків, с. Заболотівка Нагірянської ТГ, с. Боложівка Шумської ТГ, с. Горигляди Коропецької ТГ, с. Підгороднє Підгороднянської ТГ. Також ліквідовано пожежу господарської будівлі у місті Хоростків, пожежу господарської будівлі у Буцнів Великоберезовицької ТГ. Зусиллями бійців ДСНС від вогню врятовано 1 будівлю.

О 15:20 бійці ДСНС залучалися до ліквідації наслідків ДТП у місті Теребовля, виконавши ряд заходів, спрямованих на недопущення загорання пального.

Тривають роботи з обстеження території на місці надзвичайної ситуації в лісовому масиві поблизу с. Рідколісся Монастириської ТГ, де минулої доби виявлено, вилучено та зосереджено в безпечному місці 4 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни, обстежено 1 га території.

Крім того, надзвичайники 13 разів залучалися до вилучення гнізд небезпечних комах.

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