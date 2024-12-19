Понад 5,6 тисяч жителів Тернопільщини подали декларації задля отримання податкової знижки 

Упродовж 11 місяців цього року 5636 осіб задекларували 138,8 млн грн витрат з метою отримання податкової знижки (минулого року за відповідний період 4087 осіб задекларували 83,9 млн гривень). Із них 4612 осіб (82%) подали декларації на отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання, 1078 декларантів відобразили витрати зі сплати страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя; 23 – за сплатою відсотків за іпотечними кредитами; 10 – витрати по оплаті допоміжних репродуктивних технологій та усиновленню дітей; 6 – витрати у зв’язку з переобладнанням транспортних засобів; 7 – витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, 22 – інші витрати.

За наслідками перерахунків вказаній категорії громадян нараховано до повернення 25,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб, з яких 24,8 млн грн вже повернено 5410 громадянам (96% від загальної кількості).

Варто нагадати, що якщо особа хоче скористатися правом на податкову знижку, то подати декларацію можна ще до 31 грудня включно.