У Бучачі п’яна водійка влаштувала ДТП

Про чергову ДТП у Бучачі на спецлінію “102” повідомила жителька села Озеряни. На місце аварії виїжджали працівники місцевого відділення поліції.

За попередньою інформацією, водійка автомобіля Opel Astra сіла за кермо у стані алкогольного сп’яніння, не впоралася з керуванням, не вибрала безпечної швидкості руху та зіткнулася із Ford Focus. Водія авто доправили в травматологічне відділення.

На жінку склали адміністративний протокол за ст. 130 ч. 1, ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли постанову згідно зі статтею 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки)КУпАП. Триває перевірка.