Что нужно знать о карте электрозаправок

Езда на электромобиле дает водителю ощущение уверенности в себе, помогает почувствовать качество и надежность транспорта. Но когда заканчивается заряд аккумулятора, одной из главных проблем становится необходимость найти подходящую зарядную станцию. Развитие инфраструктуры пока не успевает за ростом числа пользователей такой техники. Создание развитой сети заправок является одной из важнейших задач для того, чтобы обеспечить уверенное использование электромобилей.

Где можно заправиться

Часто водитель ездит по уже известным маршрутам, зная, где именно находятся зарядные станции для его автомобиля. В этом случае достаточно заранее запланировать, где именно зарядить аккумулятор.

Иная ситуация возникает тогда, когда приходится совершать поездки по различным маршрутам в пределах города или на дальние расстояния. В этом случае, если заранее не продумать распорядок действий, водитель рискует оказаться в сложной ситуации. Компания ТОКА предлагает использовать удобное решение – это карта зарядки автомобилей, которая размещена на сайте.

На сайте имеется возможность не только ознакомиться с расположением фирменных заправок, но и приобрести качественное оборудование, необходимое для обслуживания электромобилей. Специалисты при необходимости проведут консультации, помогая покупателю найти решение проблем. Множество необходимых для обслуживания аксессуаров можно подобрать на странице https://toka.energy/shop/.

Как воспользоваться электрозаправкой

В зарядных устройствах применяются кабели с разъемами различных видов:

Type 1. Здесь применяется разъем j1772 в порте, который используется для подзарядки однофазных автомобилей.

Type 2 имеет разъем Mennekes, предназначенный для работы с трехфазными автомобилями.

Type 2/Type 1 использует кабель с переходником от Type 2 к Type 1, который является встроенным. Для зарядки однофазных автомобилей разъем Type 2 вставляют в электрозаправку, а Type 1 – в автомобиль.

Чтобы воспользоваться общественной электрозаправкой ТОКА, необходимо предварительно пополнить свой счет. Требуется выполнить такие действия:

Запустить приложение «ТОКА NETWORK». Ввести номер порта, который используется для заправки. Он находится на наклейке пистолета. Необходимо просканировать приложением соответствующий QR-код. Приложить карточку клиента ТОКА к выбранному порту. Войти в приложении в раздел «Сеть зарядных устройств», выбрать номер порта, нажать на строку «Подключить».

После этого будет произведена зарядка электромобиля.

Воспользовавшись картой зарядных станций, водитель всегда сможет запланировать, как пополнить запас энергии. Сеть электрозаправок позволит уверенно перемещаться на электромобиле по всей стране, зная, что практически в любой ситуации можно воспользоваться для подзарядки заправкой ТОКА.