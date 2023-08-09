Тільки за одну добу на Тернопільщині знищено 5 300 м кв. землі

8 серпня рятувальники Тернопільщини тричі залучались до гасіння пожеж

О 16:00 у с. Застав’є Великогаївської ТГ Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 300 м кв. Пожежу ліквідовано відділенням чергової зміни частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління;

– о 18:55 у с. Вільхівчик Гусятинської ТГ Чортківського району виникла пожежа господарської споруди, внаслідок якої знищено металева господарська споруда площею 15 м кв.;

– о 22:13 у с. Рожанівка Товстенської ТГ Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 15-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди с. Товсте.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.

Люди, схаменіться! Тільки за одну добу знищено 5 300 м кв. землі. Вас не лякають штрафи та кримінальна відповідальність за самовільне спалювання сухої трави, листя та сміття, ви не хвилюєтесь про тварин, котрих вбиває вогонь. Але ж подумайте про наших незламних Захисників і Захисниць, котрі ціною власного життя проганяють ворога з Української землі, захищають кожен клаптик рідної землі. Не допомагайте ворогу! Бережіть свою землю!