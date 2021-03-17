Попри пандемію, на Тернопільщині з’явився заклад, з якого видно неймовірну панораму старовинного міста Чортків

Попри карантин і пандемію туризм на Тернопіллі не стоїть на місці. В області з’являються нові заклади відпочинку, цікаві локації і об’єкти.

На минулих вихідних Марина Дашкевич побувала в нещодавно відкритому оздоровчому спа-центрі “PANORAMA HILL”, який розмістився на пагорбі села Горішня Вигнанка Чортківського району. Чому саме на пагорбі, та тому що з цього місця відкривається неймовірна панорама старовинного міста Чортків. Ще 10 років тому на цьому місці була звичайна сільська хатинка, а зараз, завдяки двом підприємцям розмістився сучасний спа-комплекс. Поки що в “Панорама Hill” до уваги відвідувачів пропонується два оздоровчі чани з окремими відпочинковими зонами та холодними басейнами, сауна, можливість замовити масаж, а також смачна кава з неймовірної кавомашини і корисне Хоспер-меню. З часом і дуже скоро, планується відкрити ресторан, панорамне-кафе, великий басейн та ще деякі цікавинки, тож слідкуйте за новинами.

Цього разу я мала змогу оглянути і сфотографувати комплекс вдень та відпочити ввечері. Тож можу запевнити що в будь-який час доби і пори року тут краєвиди просто неймовірні. Вдень ти спостерігаєш з висоти пташиного польоту за містом, розглядаєш залишки замку, красу костелу і іншої історичної архітектури Чорткова. А ввечері ти потрапляєш у зовсім інший світ, навколо вогнями світиться нічне місто і здається що ти у космосі, все таке незвичне і фантастичне. Самі чани це щось неймовірне, особливо коли на вулиці прохолодно: чиста гаряча вода з ароматом хвої, особливі камінці на дні металевого басейну, тут панує атмосфера спокою та релаксу, чути спів пташок і шепіт вітру. Відпочивати в чані, коли все тіло, до останньої клітинки відчуває тепло каменів і води, а подих перехоплює від навколишньої краси – це ідеальне поєднання користі і насолоди.

Про відпочинок в “Панорама Hill” можна ще довго писати, але тут саме той випадок коли краще хоч раз це відчути на собі.

Тож раджу запланувати відпочинок в чанах з захоплюючими краєвидами і високим рівнем сервісу.

Пригоди чекають…