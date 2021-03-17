І таке буває: на Тернопільщині комунальне підприємство зобов’язали здійснити перерахунки за завищені тарифи на воду

В одному з районів Тернопільщини спеціалісти Держпродспоживслужби зобов’язали комунальне підприємство здійснити перерахунки за завищені тарифи на воду

Спеціалісти сектору контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області провели плановий захід державного нагляду (контролю) комунального підприємства, що надає комунальні послуги на території області.

В ході перевірки встановили, що до тарифу на централізоване водопостачання було включено суми планового прибутку без розробленої та погодженої уповноваженим органам в установленому порядку Інвестиційної програми, чим порушено вимоги Закону України «Про ціни та ціноутворення» та постанови Кабінету міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги»

За результатами проведеної перевірки представники Головного управління Держпродспоживслужби зобов’язали адміністрацію комунального підприємства повернути споживачам послуги суму 330,6 тисяч гривень шляхом здійснення перерахунку та сплатити штраф в сумі 30,1 тисяч гривень.

За порушення державної дисципліни цін на відповідальну особу підприємства спеціалісти Сектору контролю за регульованими цінами склали протокол про адміністративну відповідальність відповідно до ст. 165.2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.