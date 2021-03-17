Відомому тернопільському добровольцю депутати відмовилися дати землю під гараж

На останній сесії Тернопільської міської ради стався прикрий випадок. Військовий-доброволець Олександр Починок звернувся до мерії, щоби отримати належну йому по закону, як учаснику АТО земельну ділянку під гараж, натомість депутати відмовилися це зробити.

– Дати дозвіл Починку Олександру Ігоровичу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,01 га у власність для будівництва індивідуального гаража за адресою вул. Текстильна. Зобов’язати гр. Починка Олександра Ігоровича в шестимісячний термін подати на затвердження проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, – йшлося в проєкті рішення розданого депутатам на сесії.

При розгляді цього питання начальник міського відділу земельних ресурсів Віктор Кібляр повідомив, що члени постійної депутатської комісії міської ради з питань містобудування, з питань регулювання земельних відносин та екології шляхом голосування рішення по цьому питанню не прийняли. А перед самим голосуванням міський голова Тернополя Сергій Надал нагадав, що питання стосується саме відомого тернопільського добровольця. Кілька разів проєкт ставився на переголосування, бо лічильна комісія не могла ніяк підрахувати голоси. Однак у підсумку рішення так і не набрало потрібної кількості голосів. Погоджувалися виділити Олександру Починку землю під гараж 10 депутатів, четверо були проти і 27 представників Тернопільської громади просто утрималися, тим самим рішення прийнято не було.

Зауважимо, що на тій сесії депутати погодили виділити землю під гараж народному депутату України Володимиру Гевку (у самісінькому центрі Тернополя, на вулиці Коперника), рідний брат якого Віктор Гевко діючий депутат міської ради. Також результативними були голосування по кількох питаннях, до яких були дотичні одразу кілька депутатів міської ради з фракції ВО «Свобода». А от вояку-добровольцю землі не знайшлося, прикро…

Джерело: Тижневик “Номер один”