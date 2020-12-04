15:01 | 4.12.2020
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Порушення правил полювання зафіксовано на Тернопільщині

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11 порушників правил полювання зафіксовано працівниками Державної екологічної інспекції у Тернопільській області протягом 25 листопада – 2 грудня у ході проведення рейдових перевірок в частині охорони, відтворення та раціонального використання тваринного світу та біоресурсів.

Заходи проведено на території п’яти районів області: Гусятинського, Зборівського, Тернопільського, Теребовлянського та Підволочиського.

Виявлених порушників було притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 85 КУпАП. Загальна сума штрафів склала 1556 грн.

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