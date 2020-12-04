Порушення правил полювання зафіксовано на Тернопільщині

11 порушників правил полювання зафіксовано працівниками Державної екологічної інспекції у Тернопільській області протягом 25 листопада – 2 грудня у ході проведення рейдових перевірок в частині охорони, відтворення та раціонального використання тваринного світу та біоресурсів.