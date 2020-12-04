У тернопільському суді критична ситуація із фінансовим забезпеченням

Тернопільський апеляційний суд повідомляє про тимчасове припинення відправлення поштової кореспонденції.

Тернопільський апеляційний суд повідомляє, що у зв’язку з критичною ситуацією, що склалась із фінансовим забезпеченням діяльності судів у 2020 році, зокрема, в частині відсутності асигнувань на оплату послуг з відправки поштової кореспонденції, з 04 грудня 2020 року припиняється відправка поштової кореспонденції: судових повісток, копій судових рішень, листів, повідомлень тощо.

З метою своєчасного повідомлення про день та час розгляду судових справ рекомендуємо при зверненні до суду зазначати засоби зв’язку: офіційні електронні адреси, номери телефонів, використовувати підсистему електронного суду;

– знайомитись з датою призначення справ до розгляду на офіційному вебсайті Тернопільського апеляційного суду у розділі «Громадянам» та «Список справ, призначених до розгляду» за посиланням: https://tea.court.gov.ua/sud4817/gromadyanam/csz/;

– при подачі документів до суду подавати письмову заявку на отримання судових повісток, повідомлень в електронному вигляді за допомогою SMS-повідомлення, вказуючи свій номер мобільного телефону. Зразок заяви розміщений на офіційному сайті судової влади України за посиланням: https://court.gov.ua/registration/zayavasms.html.

– отримувати копії рішень суду електронною поштою або в канцеляріях суду.

Про відновлення відправки поштової кореспонденції буде повідомлено додатково, повідомляє пресслужба Тернопільського апеляційного суду.