Как скорость загрузки влияет на поисковое продвижение web сайтов?

Время сегодня – очень ценный ресурс. Люди не любят ждать, когда страница в Интернете долго грузится. Они готовы прервать процесс и уйти с сайта.

Скорость загрузки – фактор, который напрямую влияет на поисковое продвижение web сайтов. От него зависит не только удобство пользования, но и показатель конверсии, вовлеченность целевой аудитории на ресурсе, позиция страницы в списке выдачи поисковых систем.

Оптимальное время ожидания составляет 1-5 секунды.

Поисковая система Google автоматически опускает сайты с медленной скоростью открытия в самый низ списка, и пользователи такой ресурс могут даже не увидеть.

В 2015 году компанией Google был проведен опрос относительно ожиданий загрузки страниц. Его результаты показаны в таблице.

Анализ раздраженности пользователей

Фактор, влияющий на закрытие страницы Показатель в % Медленная загрузка страницы 46 Баннеры, реклама на весь экран 16 Непроигрываемые видеоролики 14 Пересылка на главную страницу ресурса вместо искомой 13 Другое 11

Можно увидеть, что долгая загрузка интернет-площадки – это главная причина, почему пользователь уходит из сайта.

Причины медленной загрузки

На скорость загрузки влияют следующие факторы:

большое количество анимации, графиков, диаграмм, баннеров – они не только тормозят загрузку ресурса, но и отвлекают внимание от основной информации;

большие по размеру изображения;

неоптимизированная структура сайта – неактуальные разделы меню не стоит выделять, лучше их объединить между собой;

большое расстояние между серверами и пользователями замедляет поиск нужных страниц.

На поисковое продвижение web сайтов влияет и скорость работы хостинга. Она зависит от производительности сервера и оборудования, используемого провайдером.

Как проверить скорость

Чтобы повысить скорость работы сайта и изменить показатели посещаемости ресурса, нужно знать, как проверить время, уходящее на загрузку. Для этого существуют специальные сервисы:

Pingdom Tools – анализирует скорость, предоставляя данные в виде сводной таблицы с информацией по каждому запросу;

WhichLoadFaster – инструмент для сравнения скорости конкретного сайта с конкурентными;

Google Page Speed Insights – анализ скорости по шкале от 0 до 100 для десктопных и мобильных устройств;

GTMetrix – не только проверит веб-портал по ряду параметров, но и сохранит предыдущую проверку для сравнения с динамикой поточных показателей.

Сервисы предоставляют рекомендации, что нужно усовершенствовать, чтобы страница открывалась быстрее.

Сокращение времени загрузки

Увеличить скорость работы и повысить позиции ресурса в списке поисковой выдачи можно с помощью нескольких советов:

применить рекомендации перечисленных выше сервисов;

использовать предварительную загрузку, показывающую предпочтения пользователей;

настроить загрузку таким образом, чтобы информация первостепенного характера появлялась на экране быстрее, чем данные, не имеющие особого значения;

улучшить графический контент и дизайн платформы с помощью специальных программ;

выбирать для работы проверенные хостинги с производительными серверами, которые не будут тормозить работу.

Ускорение загрузки сайта увеличивает его посещаемость. Но не стоит забывать, что на SEO-продвижение интернет-площадок влияет и качественно оформленный контент, его релевантность поисковым запросам. Чтобы сайт был в ТОП-списке поисковиков, необходимо учесть все факторы, которые влияют на ранжировку платформы.