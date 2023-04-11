Как скорость загрузки влияет на поисковое продвижение web сайтов?
Время сегодня – очень ценный ресурс. Люди не любят ждать, когда страница в Интернете долго грузится. Они готовы прервать процесс и уйти с сайта.
Скорость загрузки – фактор, который напрямую влияет на поисковое продвижение web сайтов. От него зависит не только удобство пользования, но и показатель конверсии, вовлеченность целевой аудитории на ресурсе, позиция страницы в списке выдачи поисковых систем.
Оптимальное время ожидания составляет 1-5 секунды.
Поисковая система Google автоматически опускает сайты с медленной скоростью открытия в самый низ списка, и пользователи такой ресурс могут даже не увидеть.
В 2015 году компанией Google был проведен опрос относительно ожиданий загрузки страниц. Его результаты показаны в таблице.
Анализ раздраженности пользователей
Фактор, влияющий на закрытие страницы
Показатель в %
Медленная загрузка страницы
46
Баннеры, реклама на весь экран
16
Непроигрываемые видеоролики
14
Пересылка на главную страницу ресурса вместо искомой
13
Другое
11
Можно увидеть, что долгая загрузка интернет-площадки – это главная причина, почему пользователь уходит из сайта.
Причины медленной загрузки
На скорость загрузки влияют следующие факторы:
большое количество анимации, графиков, диаграмм, баннеров – они не только тормозят загрузку ресурса, но и отвлекают внимание от основной информации;
большие по размеру изображения;
неоптимизированная структура сайта – неактуальные разделы меню не стоит выделять, лучше их объединить между собой;
большое расстояние между серверами и пользователями замедляет поиск нужных страниц.
На поисковое продвижение web сайтов влияет и скорость работы хостинга. Она зависит от производительности сервера и оборудования, используемого провайдером.
Как проверить скорость
Чтобы повысить скорость работы сайта и изменить показатели посещаемости ресурса, нужно знать, как проверить время, уходящее на загрузку. Для этого существуют специальные сервисы:
Pingdom Tools – анализирует скорость, предоставляя данные в виде сводной таблицы с информацией по каждому запросу;
WhichLoadFaster – инструмент для сравнения скорости конкретного сайта с конкурентными;
Google Page Speed Insights – анализ скорости по шкале от 0 до 100 для десктопных и мобильных устройств;
GTMetrix – не только проверит веб-портал по ряду параметров, но и сохранит предыдущую проверку для сравнения с динамикой поточных показателей.
Сервисы предоставляют рекомендации, что нужно усовершенствовать, чтобы страница открывалась быстрее.
Сокращение времени загрузки
Увеличить скорость работы и повысить позиции ресурса в списке поисковой выдачи можно с помощью нескольких советов:
применить рекомендации перечисленных выше сервисов;
использовать предварительную загрузку, показывающую предпочтения пользователей;
настроить загрузку таким образом, чтобы информация первостепенного характера появлялась на экране быстрее, чем данные, не имеющие особого значения;
улучшить графический контент и дизайн платформы с помощью специальных программ;
выбирать для работы проверенные хостинги с производительными серверами, которые не будут тормозить работу.
Ускорение загрузки сайта увеличивает его посещаемость. Но не стоит забывать, что на SEO-продвижение интернет-площадок влияет и качественно оформленный контент, его релевантность поисковым запросам. Чтобы сайт был в ТОП-списке поисковиков, необходимо учесть все факторы, которые влияют на ранжировку платформы.