На фасаді Тернопільського Пласту відкрили меморіальні дошки п’ятьом пластунам, які віддали життя за Україну

24 лютого на фасаді будівлі Тернопільського Пласту відбулося відкриття меморіальних дошок п’яти пластунам, які віддали своє життя в російсько-українській війні: Гурняку Віктору, Дереху Віталію, Сенюку Богдану, Коновалу Сергію та Погорілому Миколі.

На захід прийшли юні пластуни, рідні загиблих, побратими та небайдужі тернополяни. Меморіальні таблиці освятили священнослужителі, а всі присутні вшанували пам’ять воїнів хвилиною мовчання.

«Тернопіль – це те місто, де пам’ять про Героїв живе у наших серцях. Сьогодні ми вшановуємо пам’ять п’яти Героїв-пластунів, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої країни: Віктор Гурняк, Віталій Дерех, Богдан Сенюк, Сергій Коновал, Микола Погорілий. Їхні імена назавжди вписані в історію нашого міста та країни. Ці молоді люди були не просто пластунами. Це справжні лідери, які виховували нове покоління, на них рівнялася молодь. Вони віддали своє життя служінню Богові та Україні. Навіть під час найбільшої небезпеки і загрози, вони не зрадили своїх присяг. Власне, їхній подвиг, мужність та любов до України є прикладом для нас усіх. Вічна їм пам’ять! Слава нашим Героям! Слава Україні!», – зазначив міський голова Сергій Надал.