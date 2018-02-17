Віктор Овчарук: «Позитивних змін у медицині області не зауважує той, хто вперто цього не хоче бачити»

Реформування медичної галузі – це перш за все забезпечення громадян якісними та доступними медичними послугами, створення комфортних умов для лікування хворих та покращання матеріально-технічної бази медичних закладів.

Ще один крок до цього – відкриття центру нейрореабілітації, дитячого відділення та 6-го психіатричного відділення на базі комунальної установи обласної ради – Тернопільської психоневрологічної лікарні, яке відбулося сьогодні, 13 лютого.

Участь в урочистостях взяли голови обласної ради Віктор Овчарук та ОДА – Степан Барна, депутат обласної ради Петро Гадз, керівництво та персонал лікарні, управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

120 тисяч нових випадків інсульту реєструється в Україні щороку. Половина людей помирають у перші місяці захворювання, 40% стають інвалідами. Навіть ці дві цифри свідчать, наскільки важливим та необхідним є питання реабілітації таких хворих. У центрі нейрореабілітації їм дадуть шанс вижити та звести до мінімуму наслідки інсульту, – наголосив на урочистому відкритті центру голова обласної ради Віктор Овчарук. – Хочу щиро подякувати меценатам, які доклалися до оснащення центру, – Ігорю Гуді, Степану Трояну та нашим двом депутатам обласної ради, Героям України – Петру Гадзу та Олегу Крижовачуку».

Оглянувши усі функціональні приміщення дитячого відділення, психіатричного відділення, очільник області наголосив, що «тут створені, без перебільшення, справді комфортні та необхідні для таких пацієнтів умови».

Лікування у дитячому відділенні охоплює увесь комплекс заходів: раціональний підбір медикаментів, корегування мови, психолого-експериментальні дослідження, різноманітні педагогічні прийоми. Також забезпечується навчання дітей, що тривалий час перебувають на лікуванні. Водночас створені усі умови для соціального адаптування – ігрова кімната, спортивний тренажер, комп’ютери.

Комфортні умови для пацієнтів створені і в 6-му оновленому психіатричному відділенні. Воно спеціалізується на лікуванні хворих з хронічними психічними захворюваннями в стадії загострення, аномалії розвитку тощо. Тут існує кімната реабілітації, де пацієнти займаються різними видами діяльності: вишивкою, макраме, бісероплетінням, виготовленням святкових листівок тощо. Щорічно у відділенні проходять лікування понад 500 пацієнтів.

«Позитивних змін у медицині області не зауважує той, хто вперто цього не хоче бачити, – наголосив Віктор Овчарук. – Крок за кроком медична галузь області усе більше наближається до європейських стандартів, розширюється спектр послуг, які надаються на місцях».

Як додав голова обласної ради, це результат спільних зусиль – держави, депутатського корпусу, меценатів та благодійників. І, звичайно, висококваліфікованого персоналу медичних закладів області.