Тернополянин Віталій Басара – бронзовий призер чемпіонату України з плавання

29 листопад З 20 по 23 листопада у плавальному басейні «Купава» в місті Бровари Київської області відбувся чемпіонат України з плавання серед юнаків (хлопці та дівчата 2008–2009 р.н.).

У складі команди Тернопільської області в змаганнях взяли участь шість спортсменів із «КДЮСШ №1»: Віталій Басара, Борис Микитів, Владислав Лука, Роман Попович, Максим Кудрик та Віктор Зарудний.

У складній боротьбі на дистанції 50 м на спині серед 40 спортсменів з різних регіонів України бронзову медаль здобув тернополянин Віталій Басара.

Спортсмена тренує тренер-викладач КДЮСШ №1 ТМР Катерина Антонишин.

Це вже друга нагорода Віталія цього року. У липні він також здобув бронзову медаль на Літньому чемпіонаті України з плавання, який проходив у Львові.

Вітаємо спортсмена та його тренера з чудовим результатом! Бажаємо нових досягнень і перемог.