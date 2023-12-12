22:06 | 12.12.2023
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Понад 1,7 млрд грн податку на додану вартість сплатив до бюджету бізнес Тернопільщини

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Упродовж одинадцяти місяців цього року субєкти підприємництва Тернопільщини сплатили до державного бюджету 1 млрд 721,8 млн грн податку на додану вартість. Цена 23273 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Лише за листопад поточного року бізнес області спрямував до державного бюджету 186,4 млн грн податку на додану вартість.

До слова, на Тернопільщині зареєстровано 2884 юросіб – платників податку на додану вартість.

Головне управління ДПС у Тернопільській області висловлює вдячність усім платникам, які упродовж непростого для усієї країни, й бізнесу зокрема, періоду вчасно та у повному обсязі сплачують податки та збори. Разом – переможемо!

 

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