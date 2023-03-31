Ми виборюємо своє майбутнє – тернопільський кандидат до штурмової бригади «Лють» Владислав Ковал

22-річний Влад Коваль родом зі Зборівщини. Юнак здобув спеціальність механіка в Бережанському агротехнічному коледжі, а по завершенню навчання поїхав працювати за кордон.

З перших днів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну разом із товаришами почав допомагати волонтерам закупляти та передавати українським бійцям різне спорядження: бронежилети, приціли, рюкзаки, тактичні рукавиці.

«Я постійно думав про події в Україні, дуже боліло за ті злочини, що рашисти коїли на нашій території. І тому вирішив, що мій прямий обов’язок – захищати свою державу», – розповідає юнак.

Усвідомлюючи свою особисту відповідальність, хлопець повернувся додому, аби приєднатися до лав захисників. Він одразу пішов у військкомат, аби стати на облік. Однак їхати воювати без належної підготовки не міг. Як тільки дізнався про набір кандидатів в об’єднану штурмову бригаду «Лють», зрозумів, що це реальний шанс долучитися до боротьби з ворогом.

Влад з-поміж перших кандидатів, котрі подали анкети у штурмову бригаду на Тернопільщині. Батьки, хоч і дуже хвилюються за сина, проте обоє підтримали його рішення.

Хлопець старанно і наполегливо проходив усі етапи відбору. Після навчання він готовий взяти зброю в руки та нищити російського агресора.

«Ми виборюємо своє майбутнє, свою свободу. Обов’язково виженемо окупанта з нашої землі аби жити щасливо. Перемога буде за нами, бо разом – ми сила!», – переконаний Владислав.