Проект «Щасливі разом»: у місті на Тернопільщині проводять навчання подружніх пар

4-5 травня в Єпархіальному управлінні Бучацької Єпархії відбувся другий інформаційний модуль «Природне планування дитини – здоров’я сім’ї» в рамках проекту «Щасливі разом».

Організатори проекту – центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді Чортківської міської ради та Тернопільський обласний благодійний фонд «Карітас Бучацької Єпархії УГКЦ». Тематика даного етапу навчання була присвячена сучасним методам розпізнавання плідності. Цього разу учасники навчання мали змогу послухати цікаві лекції Олександри Струк, лікаря-терапевта, інструктора методу розпізнавання плідності, співавтора курсу для вагітних «Школа народжувати» у Львові, співавтора книг «Плідність – дар і завдання», «Вчимося народжувати».

Пані Олександра в простий та доступний спосіб донесла подружнім парам правду про цінність та гідність людського життя як Божого дару від зачаття до природної смерті. «Дар плідності подружжя», «Диво зачаття дитини», «Маніпулювання даром плідності (контрацепція, аборти, штучне запліднення)» – основні теми, над якими лектор застановлялася разом з присутніми парами. Особливу увагу було звернуто на природні методи розпізнавання плідності, які є одним із важливих елементів подружнього життя та відповідального батьківства.

Тема планування народжуваності дітей стосується більшості людей. Але через її інтимність про неї мало говорять, і, на жаль, мало знають. Багато родин ставляться до цього з іронією, оскільки вважають, що не варто витрачати час на подібні методи. Олександра Струк вважає, що природне планування сім’ї, яке стало об’єктом дослідження науковців багатьох країн світу, є на 99,9% ефективним, якщо ним правильно оволодіти. «Природні методи планування змінюють чоловіка й жінку, їх ментальність, ставлення одне до одного, дозволяють розкрити багатство й потенціал, який криє у собі Таїнство подружжя. Таким чином, те, що на перший погляд видається непідйомним викликом для подружньої пари, насправді є джерелом і основою спільної життєвої дороги», – зазначила лектор.

По завершенню навчань учасники висловили слова щирої подяки організаторам заходу та отцям за добрий духовний супровід.