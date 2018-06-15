Професійний заклад Тернопільщини відзначено за найкращі умови охорони праці

Президія ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, на засіданні 12 червня 2018 року, розглянула матеріали Центральної оглядової комісії та підбила підсумки Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, що проводився у 2017 році.

За повідомленнями органів управління освітою обласних державних адміністрацій, відповідних обласних комітетів і рад галузевої Профспілки проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу сприяло підвищенню уваги з боку керівників і профспілкових організацій навчальних закладів щодо виконання заходів з охорони праці, передбачених Галузевою угодою між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 – 2020 роки, колективними угодами, договорами, покращенню профілактики випадків травматизму учасників навчально-виховного процесу.

Відповідно до рішення Президії ЦК Профспілки та колегії Міністерства освіти і науки України, педагогічні колективи – переможці Всеукраїнського огляду-конкурсу, які домоглися кращих показників у створенні безпечних умов праці та навчання, будуть нагороджені дипломами і грошовими преміями.

Серед нагорджених у II категорії (професійно-технічні навчальні заклади, вищі навчальні заклади I та II рівнів акредитації) дипломом I ступеня і грошовою премією у розмірі 5000 гривень відзначено колектив державного навчального закладу «Чортківське вище професійне училище».