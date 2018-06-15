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Який мер на Тернопільщині бореться зі стихійною торгівлею

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З метою здійснення заходів щодо припинення реалізації населенню небезпечних в епідемічному значенні продуктів харчування, забезпечення особистої безпеки громадян та ліквідації місць несанкціонованої торгівлі у м. Кременець, виконавчий комітет  Кременецької міської ради вирішив заборонити та здійснити ліквідацію стихійної торгівлі у місті Кременець.

Комісії для проведення перевірки і виявлення місць здійснення стихійної торгівлі постійно здійснюватиме перевірки місць несанкціонованої торгівлі, – повідомляє сайт міської ради.

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