Який мер на Тернопільщині бореться зі стихійною торгівлею

З метою здійснення заходів щодо припинення реалізації населенню небезпечних в епідемічному значенні продуктів харчування, забезпечення особистої безпеки громадян та ліквідації місць несанкціонованої торгівлі у м. Кременець, виконавчий комітет Кременецької міської ради вирішив заборонити та здійснити ліквідацію стихійної торгівлі у місті Кременець.

Комісії для проведення перевірки і виявлення місць здійснення стихійної торгівлі постійно здійснюватиме перевірки місць несанкціонованої торгівлі, – повідомляє сайт міської ради.