Прокуратура через суд вимагає стягнути з відповідача майже 80 тис грн шкоди через незаконну рубку дерев біля залізничної колії

Бучацькою окружною прокуратурою подано позов до суду з вимогою відшкодувати майже 80 тис грн шкоди, завданої довкіллю порушеннями законодавства про охорону навколишнього природного середовища, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори встановили, що у захисних лісонасадженнях регіональної філії «Львівська залізниця» проведено незаконні рубки дерев, здійснення яких заборонено.

Розмір шкоди, заподіяної державі незаконними рубками, склав майже 80 тис грн, що підтверджено доданими до позову доказами.

Оскільки заподіяні збитки добровільно не відшкодовані, Бучацька окружна прокуратура звернулась до відповідача – Регіональної філії «Львівська залізниця» з позовом до Господарського суду Тернопільської області.