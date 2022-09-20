Ціна спиртзаводу на Тернопільщині під час торгів зросла втричі

Кобиловолоцький спиртзавод продали за 70,2 млн грн

Фонд державного майна продав Кобиловолоцький спиртзавод на Тернопільщині за 70,2 млн грн. Його стартова ціна з 25 млн грн в процесі торгів зросла в майже три рази. Переможцем стала вінницька фірма, яка в 2020 році придбала бершадський спиртзавод на Вінничині.

Аукціон відбувся 19 вересня, повідомила прес-служба Фонду державного майна. За результатами аукціону переможцем торгів стало ТОВ «Аква Солар Інвест». На торгах змагалися шість учасників. Під час аукціону стартова ціна зросла у 2,8 рази: з 25,2 млн грн до 70,2 млн грн.

Загалом новий власник отримає 20 будівель, десять одиниць транспорту, 500 одиниць виробничого устаткування та під’їзну залізничну колію. Загальна площа будівель та споруд становить 11,5 тис. м².

За новими правилами, договір купівлі-продажу буде укладений з переможцем тільки після того, як він сплатить ціну об’єкта, визначену за підсумками аукціону. На це він має 20 робочих днів. Якщо ж переможець не сплатить повну суму у визначений термін, право купівлі лота перейде до другого учасника — ТОВ «Штрихи», яке запропонувало за обʼєкт на 700 грн менше.

«Сьогодні відбувся перший аукціон з малої приватизації за новими правилами від ФДМУ. Попри війну і спад економічної активності загалом ми побачили високу конкуренцію на торгах за цей актив, а це означає, що бізнес давно очікував на відновлення приватизації в системі й сьогодні готовий змагатися на аукціонах за обʼєкти для відновлення своєї діяльності», — зазначив Олексій Соболев, директор ДП «Прозорро.Продажі».

Зазначимо, що це був не перший аукціон, на якому продавали Кобиловолоцький спиртзавод. Перший аукціон відбувся наприкінці 2020 року, тоді в торгах переміг підприємець, який запропонував 81 млн грн. Втім, згодом він був змушений відмовитися від угоди через борги самого «Укрспирту».