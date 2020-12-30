Прокуратура повернула навчальному закладу землю вартістю 14 млн грн на Тернопільщині

Господарським судом Тернопільської області задоволено позовну заяву Кременецької місцевої прокуратури в інтересах держави до одного із товариств й навчального закладу про визнання недійсним договору, укладеного між аграрним підприємством і коледжем та зобов`язання повернути земельну ділянку сільськогосподарського призначення загальною площею 73 га вартістю 14 млн грн.

Встановлено, що договором, в порушення вимог земельного законодавства, фактично незаконно передано у користування товариству земельну ділянку навчального закладу «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», яка використовувалася підприємством для здійснення комерційної діяльності, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.