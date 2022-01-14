Тернопільська районна рада незаконно закрила спортивну школу

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури заявили до Господарського суду Тернопільської області позов в інтересах держави про визнання недійсним рішення Тернопільської районної ради «Про припинення юридичної особи комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа Тернопільського району».

Відповідно до чинного законодавства закрити заклад спеціалізованої позашкільної освіти спортивного напряму можна тільки за погодженням з профільним міністерством. Оскільки орган місцевого самоврядування завідповіжним погодженням не звернувся, прокуратура в суді оскаржила рішення райради. Суд відкрив провадження у справі.

Нагадаємо, рішення закрити заклад ухвалили 24 грудня 201 року під час сесії Тернопільської районної ради. За словами голови райради Віктора Козорога, зробили це, бо бюджет району на наступний рік менше дев’ятисот тисяч гривень. Та громади району не погодилась утримувати ці заклади.

Загалом у школі працювали 10 людей. Із них 7 – тренери. Приміщення не мали. Спортивні секції викладали в школах району. Мали 116 учнів. Щоб утримувати цей заклад потрібно було понад 2 мільйони гривень.