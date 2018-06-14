Три медалі везуть тернопільські рятувальники додому

У Київській області проходив Чемпіонат України з пожежно-прикладного спорту серед рятувальників. І наша тернопільська команда завоювали три медалі. Про це у мережі Фейсбук повідомляє начальник Управління ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей.

За його словами, чемпіоном України в подоланні 100 метрової смуги з перешкодами (в молодшій групі) став член Тернопільської юнацької збірної Віктор Філик, а бронзу виборов наш Максим Керея.

Вітаю! Крім цього Віктор Філик посів друге місце в піднятті по штурмовій драбині! Пишаємось вами та тренером збірної-ветераном пожежної охорони, майстром спорту Ярославом Луб’янецьким.