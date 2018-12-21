Проти кандидатів від «БПП «Солідарність» опоненти застосовують чорні технології 

Чорні технології атакують виборців на Тернопільщині. Напередодні виборів до об’єднаних територіальних громад, які відбудуться 23 грудня, в мережі «Facebook» було створено фейкові сторінки Гусятинської та Тернопільської районних організацій партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

Сьогодні, 21 грудня, на фейковій сторінці «Гусятинська районна організація партії «БПП «Солідарність» у соцмережі було розміщено інформацію, що нібито партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» вже не підтримує Павла Лосика як кандидата на посаду голови Копичинецької міської ОТГ. А на фейковій сторінці Тернопільської районної організації партії йдеться про нібито наміри сфальсифікувати вибори задля перемоги кандидата від «БПП «Солідарність».

Тернопільська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» повідомляє, що ані районні, ані обласний осередок партії не мають ніякого відношення до даних сторінок. Інформації, які розміщуються на них, не відповідають дійсності.

Звертаємося до Головного управління Національної поліції у Тернопільській області з проханням розслідувати даний факт і встановити причетних осіб.

Вважаємо не припустимим використання брудних технологій з боку політичних конкурентів, які застосовують усі інструменти, аби дискредитувати кандидатів від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Такі дії з боку опонентів підкреслюють їхнє безсилля і свідчать про те, що вони не спроможні перемогти у виборах чесним шляхом.

Закликаємо виборців бути уважними. Переконані, що саме від них організатори брудних технологій введення людей в оману отримають відповідну оцінку на виборах.