На Тернопільщині суддя заявила про погрози

Голова Кременецького районного суду Тернопільської області Білосевич Галина Степанівна повідомила про телефонний дзвінок від нібито заступника Голови Верховного Суду з вимогою постановити певне рішення у справі. Про це повідомив прес-центр судової влади України

Суддя повідомила, що 17 грудня 2018 року о 11:34 на її мобільний телефон зателефонували та, представившись заступником Голови Верховного Суду, чоловічий голос звернувся із проханням постановити та виконати рішення у справі. За словами судді, співрозмовник пояснив таке звернення проханням з Адміністрації Президента та від окремих депутатів Верховної Ради України.

Крім того, співрозмовник повідомив номер стаціонарного телефону і висловив вимогу зателефонувати, прозвітувати про виконану роботу та особисто зустрітися для розмови з ним.

Суддя зазначає, що після її відмови вчиняти вказані дії чоловік відповів, що «їй ще прийдеться звертатись нього» і щоб вона «добре подумала».

Суддя Білосевич вважає таку телефонну розмову втручанням у діяльність судових органів.

Відповідно до статті 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» вказане повідомлення внесено до реєстру повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя. Вищою радою правосуддя буде проведено перевірку викладених суддею фактів та ухвалено відповідне рішення.