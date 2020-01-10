Приклад для наслідування: у Теребовлі відкрили “Іншу КРАМницю”

Сьогодні у Теребовлянській громаді запрацювала нова цікава ініціатива, яка може стати прикладом для наслідування у інших містах чи громадах. Соціальний Profit-ROOM – проект Теребовлянської ОТГ, який здобув перемогу у Конкурсі малих грантів DREAMaction 3.0 від CANactions School та Westwrn NIS Enterprise Fund. Ідею вдалось реалізувати завдяки цілій команді небайдужих людей. Ініціаторами та втілювачами проекту стали працівники відділу соціальної роботи Теребовлянської міської ради. А першими і найголовнішими їх помічницями – Олена, Іванна, Оксана та Олеся: молоді матусі, активні жінки, які опинилися у складних життєвих обставинах, але мають добру волю та потенціал працювати не лише для себе, а й для інших – у ролі доброчинних продавчинь соціальної крамнички.

“Інша КРАМниця” відчинила свої двері і першими її відвідувачами стали як потребуючі сім’ї, так і ті, хто придбавав речі, жертвуючи платню на благодійність. Варто зазначити, що речей у спеціальному контейнері жителі громади залишили дуже багато. Немало з них – привабливі та гарно збережені, тож продавчині запрошують кожного завітати до них, щоб оглянути цей крам, взяти або придбати те, що вам необхідно. Тут є речі для дітей та дорослих: здебільшого одяг, взуття та іграшки, а також різні корисні дрібнички.

Крамничка розташована по вул.Северина Наливайка (м.Теребовля) – неподалік адмінбудівлі. Працює з понеділка по п’ятницю – з 9-ої год. до 17-ої. А через два тижні – відкриватиметься ще й по суботах – з 9-ої до 15-ої.