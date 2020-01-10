У понеділок відбудеться сесія обласної ради: що розглядатимуть депутати?

13 січня – восьме пленарне засідання ХІІ сесії обласної ради

Відповідне розпорядження підписав голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук. У ному, зокрема, йдеться: “Відповідно до частин четвертої та десятої статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію депутатської фракції Тернопільської територіальної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» у Тернопільській обласній раді від 03 січня 2020 року № 03/01/20/-01, провести 13 січня 2020 року о 10.00 годині в приміщенні конференцзали Тернопільської обласної ради восьме пленарне засідання дванадцятої сесії Тернопільської обласної ради шостого скликання”.

На розгляд сесії виносяться питання про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Верховної Ради України щодо відзначення на державному рівні у 2020 році пам’ятної дати: 100-річчя з дня народження Ярослави Стецько, питання спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області, інше.