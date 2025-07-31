Прив’язана в затопленому вольєрі: на Тернопільщині врятували собаку під час повені

В останні вихідні на Кременеччині пройшла сильна негода, яка принесла великі руйнування в селище Вишнівець. Під час зливи, що викликала значне затоплення, поліцейські першими відреагували на надзвичайну ситуацію та допомогли місцевим мешканцям боротися з наслідками стихії.

Поліцейський офіцер громади Степан Куницький, разом зі старшим сержантом Романом Ковальчуком, на той час несли службу у складі групи реагування патрульної поліції. Вони оперативно долучились до рятувальних робіт, допомагаючи мешканцям витягувати майно з затоплених осель та вивозити транспортні засоби з підтоплених територій.

Однак, саме на світанку, коли поліцейські чули гавкіт собаки, вони виявили тварину, яка була прив’язана в затопленому вольєрі. Господарі собаки перебували за кордоном, а за садибою доглядали односельці. Не маючи іншого виходу, Степан вирішив особисто допомогти. Піднявши штанини, він пішов вбрід у холодну воду, підняв знесилену тварину та переніс її в безпечне місце.

“Я був весь мокрий і втомлений після нічного чергування, але собака потребувала допомоги. Наразі вона почувається добре, і це найголовніше”, — зазначив Степан. Він також зазначив, що зйомки інциденту зробив його колега, хоча він сам на той момент не думав про фото чи відео.

Завдяки врятуванню тварини, господарі собаки висловили щиру подяку поліцейським, адже вони не лише допомогли людині, а й показали справжню відданість своїй справі.