Призначено вибори старост у 4 селах Теребовлянської громади

Рішенням сесії Теребовлянської міської ради №3739 від 7 червня 2018 року призначено позачергові вибори старост у селах Боричівка, Слобідка, Ласківці, Мшанець. Дата виборів – 12 серпня 2018 року.

Висування кандидатів у старости розпочинається за 34 дні до дня голосування.

Право висування кандидатів на посаду старости реалізується виборцями у відповідних єдиних одномандатних виборчих округах через місцеві організації партій або шляхом самовисування у порядку, передбаченому Законом України “Про місцеві вибори”.