Мешканець Тернопільщини замерз на смерть на власному подвір’ї

Переохолодження призвело до загибелі людини.

21 грудня у морг КНП «Чортківська міська лікарня» доставлено тіло жителя м. Копичинці Чортківського району, 1972 року народження, смерть якого настала внаслідок переохолодження. Тіло загиблого виявили сусіди на території власного домогосподарства.

Рятувальники застерігають! Не допускайте переохолодження організму. Тепло одягайтеся та не зловживайте алкогольними напоями, думка про те, що алкоголь зігріває – хибна. Будьте обережними під час руху на засніжених та слизьких дорогах. Не залишайте дітей без нагляду. Не нехтуйте елементарними правилами безпеки.