Священники і ченці УПЦ Московського патріархату перешкоджають роботі державних інвентаризаційних комісій у релігійних закладах, оскільки місцева влада боїться втручатися в цю ситуацію.

Таку думку в коментарі Укрінформу озвучив релігієзнавець Олександр Саган.

«Це можливо, бо їм це фактично дозволяє місцева влада і громади. Органи місцевого самоврядування побоюються брати на себе відповідальність і чітко дотримуватися вимог чинного законодавства», – заявив він.

За словами вченого, в законодавстві існує достатньо норм, які мали б обмежувати свавілля священників і ченців, і вони були прийняті ще до закону щодо «Захисту конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій», ухваленого ВР в серпні 2024 року, але вони не працюють.

«Ніхто не бажає потрапити зі скандалом у пресу, бо неможливо спрогнозувати, чим він завершиться: вже бували випадки, коли посадовці діяли відповідно до чинного законодавства, а їх за це карали. Мають місце й певні симпатії до УПЦ МП, зокрема у випадку з Почаївською лаврою – не виключаю, що серед представників місцевих правоохоронних органів», – сказав професор Саган.

Випадки перешкоджання роботі держструктур в Почаївській лаврі вже траплялися, і ситуація потребує, на думку експерта, рішучої реакції відповідальних державних органів.

Як зазначив релігієзнавець, порушення правил користування, які вже зафіксували минулого літа (несанкціоновані новобуди, ремонти в приміщенні пам’ятки культури, знищення стінописів тощо) – вже достатній привід для розірвання договору оренди через суд. Законний механізм для цього існує.

Як повідомлялося, 17 січня представники Свято-Успенської Почаївської лаври не допустили до роботи інвентаризаційну комісію, створену Кременецько-Почаївским державним історико-архітектурним заповідником за дорученням Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Представники держкомісії з інвентаризації майна разом із представником БТІ мали оглянути об’єкти, але їм було відмовлено у доступі.

Пізніше прессекретар Почаївської лаври архімандрит Гавриїл опублікував відеозвернення, у якому спробував пояснити позицію орендарів монастиря. «Ми не даємо дозвіл на незаконну інвентаризацію. Бо це не інвентаризація, а в прямому сенсі гібридна експропріація та конфіскація», – заявив архімандрит.

У червні минулого року на території комплексу працювала комісія міністерства. Вона перевірила шість споруд і виявила низку порушень, зокрема несанкціоноване будівництво.

Фото tobm.org.ua