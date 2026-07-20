Інтерактивні гіганти та магічний ліс: в Тернополі відкриють «Парк Легенд»

24 липня у Тернополі в парку Тараса Шевченка відкриється унікальний тематичний «Парк Легенд» із велетнями, тролями та іншими фантастичними істотами, які оживуть завдяки сучасним технологіям аніматроніки. Відвідати Парк Легенд можна до 31 серпня: у будні з 12:00 до 19:00, у вихідні – з 10:00 до 20:00.

На відвідувачів чекатимуть інтерактивні гіганти заввишки до 5 метрів, які рухаються, розмовляють і реагують на присутність людей, створюючи ефект повного занурення в казковий світ.

«Ми прагнули створити місце для відновлення внутрішнього ресурсу та теплих емоцій, де діти й дорослі можуть на деякий час поринути у світ добрих історій», – говорить організатор проєкту, засновник компанії Unipark Денис Погорєлко.

Щовихідних на гостей чекатимуть видовищні шоу, інтерактивні виступи аніматорів, а для дітей передбачена безкоштовна солодка вата.

Територію парку оформлено у стилі магічного лісу, а кожну локацію доповнено спеціальною табличкою. Достатньо навести камеру телефону – і перед вами оживе анімаційна історія, створена за допомогою сучасних технологій.

Квитки можна придбати на офіційному сайті парку або на касі.

Подробиці – в Instagram та Facebook заходу.

Кількість обмежена! Також діє спеціальна ціна для груп, шкільних відвідувань та таборів.

Безкоштовний вхід: дітям до 3 років та людям з інвалідністю I–II груп.