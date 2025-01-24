Інвентаризація майна Почаївської лаври: обіцянки, конфлікти та правові наслідки

Уже деякий час братія Почаївської лаври перешкоджає роботі комісії Міністерство культури та стратегічних комунікацій України на території обителі. Директор Кременецько-Почаївського ДІАЗу – голова комісії Василь Ільчишин – замість того, аби з колегами займатися інвентаризацією майна, веде листування з представниками лаври та вкотре змушений доводити правомірність своєї роботи. Як і коли за таких умов продовжуватимуть інвентаризацію та чим усе може завершитися для незговірливих орендарів, “Терміново” розповів голова комісії.

За останні кілька днів настоятель лаври разом з адвокатами оприлюднили декілька відео на YouTube, у яких всіляко заперечують правомірність дій комісії Міністерства. Усі наявні документи та закони, які регулюють роботу комісії, братія разом зі своїми захисниками трактують на власний розсуд.

Лавра вимагала визнати доручення Міністерства “нікчемним”

Одна з претензій представників лаври до підстави, на основі якої розпочали перевірку, – це доручення Державного секретаря МКСК. Цей документ через суд вимагали визнати “нікчемним”. Проте, Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 09.01.2025 № 320/1177/25 – позовна заява «щодо визнання нікчемним доручення Державного секретаря МКСК від 20.11.2024 № 69-Д» залишена без руху.

Аби розібратися у цих бюрократичних нюансах, справді потрібно бути вузькопрофільним фахівцем. Тому у своїх зверненнях до вірян представники лаври звертаються й до емоцій. Порівнюють роботу комісії зі злочинними діями радянської влади, розповідають про образу почуттів релігійної громади та переконують, що держава “жодної копійки не вклала у святиню”.

Усі ці твердження легко спростувати, – каже Василь Ільчишин. – Якщо керуватися не просто емоціями, а й здоровим глуздом і звернутися до певних документів, які спростовують звинувачення братії.

На фінансування проєктів обителі держава витратила десятки мільйонів гривень

Наприклад, щодо того, що Держава ні копійки не дала на розвиток Почаївської Свято-Успенської Лаври. У 2007 році за кошти Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника виготовили проєктно-кошторисну документацію на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення – Дзвіницю комплексу споруд Почаївської Свято-Успенської лаври. З державного бюджету профінансовано реставрацію пам’ятки на суму 1 950 024,60 грн, що в перерахунку на теперішній час становить приблизно 16 млн грн, – каже керівник ДІАЗу – голова комісії.

Мало того, на початку 2000-их років із державного бюджету фінансувалася позолота куполів соборів комплексу споруд Почаївської лаври. А у 2010 році, відповідно до Доручення голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 20.07.2010 року № 72, розпочато процес будівництва багатоквартирного житлового будинку в м. Почаїв з метою відселення жителів із братських корпусів по вул. Монастирська, 2 та Возз’єднання, 9, 10, 31. Вивільненні братські корпуси мали долучити до комплексу споруд Почаївської Свято-Успенської лаври (ох. № 672 Н). Це був багатомільйонний проєкт, профінансований з державного бюджету, і завершився він у 2013 році.

Дивно виглядає й апелювання братії лаври до переліків майна, які датуються 1950-60 роками. Адже юридична особа Почаївська лавра була зареєстрована лише у жовтні 1991 року.

На даному етапі правовідносин Комісії з однієї сторони та з іншої сторони релігійної організації Почаївська Свято-Успенська Лавра слід розмежувати та визначити, що Юридична особа Почаївська лавра була зареєстрована 30.10.1991 року (відповідно до відкритих даних Реєстрів юридичних осіб). Тому усі дискусії стосовно історичного права Почаївської Лаври на предмети нерухомого та рухомого майна комплексу споруд Почаївської Свято-Успенської лаври (ох. № 672 Н) є більше науково-дискусійними, аніж предметом правовідносин, – наголошує Василь Ільчишин.

Представники комісії робили спробу врегулювати спори шляхом перемовин. І фактично домовилися. Комісія обіцяла приходити на інвентаризацію без правоохоронців, аби не бентежити паломників та вірян, а братія зобов’язалася не перешкоджати роботі перевірки. Та з невідомих причин мешканці обителі передумали за одну ніч.

Домовитися по-хорошому не вийшло

16 січня комісія та релігійна організація Почаївська лавра провели переговори стосовно спорів та обговорення «Переліку рухомих предметів монументального, станкового мистецтва та предметів культового призначення, що є невід’ємною складовою комплексу споруд пам’ятки архітектури національного значення Почаївська Свято-Успенська Лавра (Ох. № 672), які підлягають інвентаризації» і дійшли взаємної згоди. Того ж самого засідання сторони дійшли й згоди на проведення технічної інвентаризації двох пам’яток комплексу – Дзвіниці та Архієрейського будинку наступного дня, 17 січня, про що особисто підтвердив і пообіцяв сприяння митрополит Владімир, і це було зафіксовано у протоколі роботи комісії. Та,17.01.2025 року комісію і представника БТІ братія та адвокати Почаївської Свято-Успенської Лаври категорично відмовились допускати до виконання домовленостей та роботи, що прямо суперечить пункту 3.6 вищезазначеного договору. Дії із не допуску членами комісії були зафіксовані відповідним актом, – розповів Василь Ільчишин.

Блокування роботи Міністерства, ДІАЗу, комісії може призвести навіть до завчасного розірвання договору з орендарями. Адже вони порушують його умови, – зазначає голова комісії. А також зауважує, що свою роботу комісія не припинить, але тепер працюватиме уже під наглядом та за допомогою правоохоронців.