Ремонт дороги Порохова – Космирин на етапі завершення

Зусиллями Служби автомобільних доріг та Облдержадміністрації вдалось залучити додаткові кошти, аби дорога Порохова – Космирин отримала нове покриття.

На умовах митного експерименту, який передбачає фінансування ремонту автошляхів за рахунок перевиконання митних зборів, дорожники приступили до відновлення місцевої траси Порохова – Космирин, що у Бучацькому районі.

Запланували відновити 10,5 км дорожнього покриття, яке до цього не ремонтувалось десятки років. Вдалось оновити більше полови запланованого. Однак прогнозовані кошти від митного експерименту не надійшли в тій кількості, в якій очікувалось. Замість прогнозованих 93 мільйонів гривень на дороги припало лише 68. Ремонтні роботи довелось призупинити.

У Службі автомобільних доріг розповідають: коли дізналися, що коштів на ремонт не буде, відразу ж звернулись за підтримкою у вирішенні даного питання до Укравтодору.

«Наші люди заслуговують їздити якісними дорогами, приємно що в Укравтодорі підтримали нашу ініціативу і виділили додатві кошти в розмірі 400 тисяч гривень, аби ми змогли завершити розпочаті ремонтні роботи», – коментує керівник Служби автомобільних доріг у Тернопільскій області Богдан Юлик.

Заручившись підтримкою Укравтодору шляховики відновили роботи. Завершити такий довгоочікуваний ремонт дороги Порохова – Космирин планують наступного тижня. На сьогодні 9,5 кілометрів автошляху, який з’єднує населені пункти Порохова, Космирин та Стінка вже відновлено. За день шляховики влаштують ще 250 тонн асфальтобетону вирівнюючим шаром.

Загалом виконано роботи з ямкового ремонту гарячим асфальтобетоном, влаштування поверхневої обробки в’яжучими матеріалами, комплекс робіт по відновленню узбіччя та кюветів, влаштування вирівнюю чого шару з ЩПС (щебенево-піщана суміш) та вирівнюючого шару з асфальтобетону.

До уваги редакторів, які ставитимуть матеріал в понеділок! Замініть будь ласка одне речення! Ось це: Завершити такий довгоочікуваний ремонт дороги Порохова – Космирин планують наступного тижня. На ось це: Завершити такий довгоочікуваний ремонт дороги Порохова – Космирин планують вже цього тижня.