росіяни забрали ще одне життя захисника-патріота Михайла Теслюка з Тернопільщини

З глибоким сумом повідомляємо, що кровопролитна війна з російськими окупантами забрала ще одне життя захисника-патріота, жителя села Глибочок Чортківського району.

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність біля н.п. Іванівське Бахмутського району Донецької області 06 травня 2023 року загинув оператор однієї з бригад, солдат ТЕСЛЮК Михайло Іванович, 2001 року народження.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Батьківщину.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!

Герої не вмирають!!!

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