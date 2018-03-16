Прикро: в тернопільському парку поламали молоді дерева, висаджені торік

Вандали зламали деревця у парку Топільче. Найімовірніше, це трапилося минулої ночі.

Про це у мережі Фейсбук повідомив очевидець Василь Мерещак.

На фото видно, що дерева ламали цілеспрямовано, одне за одним. Більше вони не відновляться. У результаті знищено 10 досить великих рослин.

Цю алею висадили минулого року. Прикро, що серед нас є такі (не)люди. Сподіваємося, правоохоронцям вдасться розшукати зловмисників через камери спостереження.