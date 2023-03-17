У Зборові пропала бабуся

Минає другий день, відколи у Зборові бабуся пропала… Про це повідомляє онучка Оксана Тимович.

Востаннє бачили її у вівторок ввечері. У Зборові її багато хто знає, бо вона часто ходила в місто. В неї погана пам’ять. Звати Бартош Анастасія Михайлівна. Кликали її Надія.

Всі на вулиці впізнають мою бабусю по фото, але усі лише і говорять ,що востаннє бачили її у вівторок. Ми обійшли багато вулиць і закинутих місцин…На дворі холодно! Невже ніхто нічого не бачив і не чув? … Вона могла бути одягненою в темно синій плащ,який їй широкий, а могла бути і в гірчичного кольору куртку бути вдягненою…. Хустка тепла, сіро-бежива. Дуже прошу зверніть увагу ,коли бачите на вулиці розгублену стареньку жіночку. Можливо вона втратила пам’ять! Бо додому так і не являлась! Наберіть мене в любий час дня і ночі!

0980757985;

0971406967

Повідомте якщо хтось десь її побачить! Якщо ви зустріли її в якомусь селі, затримайте її, візьміть до себе і повідомте мене про це, або зателефонуйте у відділок поліції.🙏🙏🙏