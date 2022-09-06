СБУ не виявила складу злочину у скандальній ході московського патріархату до Почаєва

В СБУ прокоментували ситуацію щодо скандальної ходи вірян мп територіями двох областей України.

Нагадаємо, наприкінці серпня з міста Кам’янець-Подільський, що на Хмельниччині, на територію Тернопільської області у місто Почаїв вирушила п’ятитисячна колона прихильників московського патріархату.

На Тернопільщині місцеві жителі самотужки зупиняли паломників та відправляли в обхід.

Та на жаль, віряни мп, серед яких було дуже багато чоловіків спортивної зовнішності, до Почаєва таки дійшли, побивши по дорозі ветерана війни, який намагався стати на заваді.

Жителі Тернопільщини, які намагалися перешкодити колоні рухатися далі, відзначили, що вірня мп охороняла поліція, і більше того, колоною очолив правоохоронець з Хмельниччини.

Відтак, дійшовши до Почаєва, віряни тут же повернулися додому, адже на меті мп була не проща, а провокація.

Голова Тернопільської ОВА назвав це явище – неконтрольованою масою, а на Хмельниччині вирішили все ж таки з’ясувати за чиєї мовчазної згоди паломникам дозволили прощу.

Днями, нардеп Володимир Ар’єв отримав відповідь від СБУ на свій лист щодо даної ходи і відразу ж прокоментував листа.

“У «крьостном ходу» московського патріархату діяльності на підтримку агресора не виявлено, провокаційних матеріалів (портрет русского царя ніколая ІІ) не встановлено. Все харашо. З повагою, ваша СБУ. Так і живем”, – написав нардеп.

А в листі, Сергій Андрущенко, заступник голови СБУ написав, що у серпні, спільно з ГУ НП у Хмельницькій області здійснювалась перевірка паломників, які перебували на території кафедрального собору О. Невського Кам’янець-Подільської єпархії УПЦ. В результаті зазначеного, заборонених до обігу предметів, символіки, провокаційних матеріалів не виявлено, фактів діяльності на підтримку країни-агресора не встановлено.

Та те, що чомусь не побачили, чи не хотіли бачити працівники СБУ та поліції, побачили звичайнісінькі люди.

“Доказів повно, якби справді шукали. Очевидці є і у нас, і на Тернопільщині.

Чи це рускій мір іде? Так. Чи заборонений у нас рускій цар? Виявляється, що ні. Не побачить СБУ підтримки агресора допоки не буде прийнято закон про заборону діяльності релігійних організацій московського патріархату”, – відзначила Аліна Коваль, вказуючи на ікону з портретом руского царя ніколая ІІ.

“Відповідно до частини першої статті 19 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” передбачається заборона проведення страйків, масових зібрань та акцій. А що, хресна хода не є масовим зібранням? Може, тоді нам час організувати хресну ходу до Банкової, там ми голосно помолимося Господу нашому та попросимо Його допомоги у знаходженні відповідей на питання до влади, яких у нас вже тонни накопичилися. Я думаю, кілька капеланів та священиків ПЦУ нам в допомозі організації цього заходу не відмовлять”, – наголосила Анна Оскомина.

Тернополяни