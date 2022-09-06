На Тернопільщині під час спалювання сміття згоріла жінка

Паління сміття та сухої рослинності призвело до загибелі жінки, – повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.

Попри всі застереження рятувальників жителі області і надалі продовжують спалювати сухостій, загрожуючи не лише довкіллю, а й наражаючи на небезпеку власне життя.

5 вересня о 16:45 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в с. Великі Чорнокінці Колиндянської територіальної громади Чортківського району. На території власної присадибної ділянки під час спалювання сміття та сухої рослинності виникла пожежа, внаслідок якої загинула власниця господарства, громадянка 1943 року народження. Вогнем знищено одяг загиблої та суха рослинність на площі 20 м кв. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Пожежа самоліквідувалася, пожежно-рятувальні підрозділи для гасіння пожежі не викликались.

Головне управління ДСНС України у Тернопільській області вкотре наголошує про заборону спалювання сухостою. Громадяни, випалюючи суху траву, ви в першу чергу наражаєте на небезпеку себе. Вогняна стихія поглинає на своєму шляху все живе. Дуже часто вогонь виходить з-під контролю та може призвести до травмування, або й загибелі самого винуватця пожежі. Бережіть природу та власне життя. Пам’ятайте, вогонь не пробачає помилок.