На Тернопільщині виявили іноземця без жодних документів



В Заліщицькому районі виявили незаконного мігранта. Під час перевірки з’ясувалося, що іноземець проживає в Україні без жодних документів, які б посвідчували його особу та громадянство. Зі слів чоловіка, він громадянин Молдови.

Діючи відповідно до вимог закону, посадові особи Заліщицького районного сектору міграційної служби прийняли щодо порушника рішення про примусове повернення, яке він не виконав. Відтак Управління ДМС України в Тернопільській області звернулось з позовом до суду про його видворення, який було задоволено.

На виконання рішення суду, нелегального мігранта поміщено в Пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, де він очікуватиме на підтвердження особи та видворення.

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