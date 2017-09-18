Село на Тернопільщині зазнало нищівного удару стихії (фото)

Село Біле Чортківського району Тернопільської області зазнало нищівного удару стихії.

У неділю, 17 вересня, близько дев’ятої години вечора, на село Біле обрушився сильний буревій із зливою та громовицями. Швидкість вітру сягала майже 200 м/с.

На щастя, мешканці села вже знаходилися у своїх помешканнях і ніхто не постраждав. Проте стихія завдала великої шкоди сільським будівлям.

Повністю або частково вітер зірвав покрівлі з будинків, є багато поламаних дерев, пошкоджено лінії електропередач. Біле досі залишається знеструмленим.

На подвір’ї жителя села Володимира Вербіцького уламки даху сусіднього багатоповерхового будинку потрощили легковий автомобіль. Неподалік, вирваний із корінням ясен впав на хату. Одне слово, село потребує допомоги в усуненні наслідків стихії.

Збитки встановлює комісія Білівської сільської ради.

Михайло Опиханий, Чортків.Онлайн