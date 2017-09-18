На Тернопільщині у селі Жуків активісти створили шедевр із зупинки (фото)

У селі Жуків Бережанського району відтепер є диво-зупинка. Як розповідає Мирон Постолан, її створили місцеві активісти.

Дякуємо жуківським активістам за таку мистецьку роботу, за години, витрачені на цю добру справу. Просимо громаду шанувати це, пам”ятати , що це не туалет і не стійло для худоби. Створено для того, щоб дарувати людям гарний настрій кожного дня і бути прикрасою села, – ділиться враженнями чоловік у мережі Фейсбук.