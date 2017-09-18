Регіони 

На Тернопільщині у селі Жуків активісти створили шедевр із зупинки (фото)

Redaktor 37 Views 1 коментар

У селі Жуків Бережанського району відтепер є диво-зупинка.  Як розповідає Мирон Постолан, її створили місцеві активісти.

  • Дякуємо жуківським активістам за таку мистецьку роботу, за години, витрачені на цю добру справу.  Просимо громаду шанувати це, пам”ятати , що це не туалет і не стійло для худоби. Створено для того, щоб дарувати людям гарний настрій кожного дня і бути прикрасою села, – ділиться враженнями чоловік у мережі Фейсбук.

One thought on “На Тернопільщині у селі Жуків активісти створили шедевр із зупинки (фото)

  • ганна
    13:05 | 18 вересня, 2017 at 13:05
    Permalink

    ну невже у когось пiднiметься рука таку красу нищити? Просто зловити – i руки вiдiрвати.

    Reply

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *