Серед вимушених переселенців на Тернопільщині виявляли зрадників та колаборантів

На Тернопільщину мало не щодня приїжджають евакуаційні поїзди з окупованих територій та областей, де ведуться активні бойові дії.

За словами голови Тернопільської ОВА Володимира Труша місць вистачить усім, та до Нового року усе житло, яке облаштовували для ВПО уже заброньоване.

Також як відзначив очільник краю, якщо буде якась вимушена ситуація і переселенців стане більше, їх все одно приймуть.

Натомість на Тернопільщині існує інша проблема з ВПО.

Серед переселенців виявляють тих, хто симпатизує росії.

“Ці евакуаційні поїзди, які прибувають, то робота починається з фільтрації, адже ми розуміємо, щоб під виглядом переселенців можуть замаскуватися і ДРГ і люди, які приїжджають точно не з метою втекти від війни і знайти безпечніше місце, а з тим, щоб зробити тут диверсії і все решта. Тому це є нормальна здорова робота, за вікном війна, – відзначив очільник області. – Є служба безпеки, є нацполіція, які проводять фільтраційні заходи, подекули вже виявлені такі люди, які бажали відкрити тут другий фронт і різні ситуації були”.

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