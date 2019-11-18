Сергій Притула розповів свою історію стосунків з однокласниками, зокрема, і про булінг

Ніхто не знає, як у майбутньому зміниться життя тих дітей, яких сьогодні ображають, принижують і цькують однолітки. Можливо, вони стануть успішними людьми і кумирами мільйонів, як це відбулося із Сергієм Притулою. Так, складно повірити, але телеведучого колись теж кривдили в школі. Напередодні старту спецпроекту Нового каналу серіалу «Перші ластівки», де проблема булінгу – одна з основних, і з якою стикаються практично всі герої-підлітки, Сергій розповів свою історію стосунків з однокласниками.

– Булінг у моєму випадку не був таким жорстким, яким міг би бути, – ділиться ведучий Нового каналу. – Тому що я був відмінником, і давав списувати (усміхається). Але пішов до школи у шість років. Тоді як інші йшли у 7-8. Коли вам по 9-10 років, ця різниця не дуже відчувається. А коли мені в дев’ятому класі було 13, а моїм однокласникам 14-15, коли у більшості хлопців вже почався або закінчився пубертатний період, а я ще був дитиною, тоді це, звісно, було дуже жорстко. Ці кпини, насміхання, ігнорування дівчатами, тому що ти ще «мале». Я школу закінчив у 15 років, і трошки розумію, що таке булінг. Тому так любив вириватися на начитки лекцій до МАН, слухачем якої був три роки. Адже там мене ніхто не оцінював за моїми фізіологічними параметрами, чи я вмію «круто» матюкатися, чи вживаю алкоголь… Там старші хлопці ставилися до мене як до рівного собі, хоча й були на три голови вищі і з вусами.

Історія, яка торкнеться сердець багатьох із нас, переверне уявлення дорослих про реальність сучасних підлітків і змусить замислитися – серіал «Перші ластівки» – стартує на Новому каналі 19 листопада о 22:00.