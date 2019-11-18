Петро Ландяк про вільний обіг землі і два варіанти розвитку подій в Україні
Ще раз про рішення Верховної Ради щодо продажу сільськогосподарської землі. На моє переконання, рішення – занадто прискорене і непідготовлене. Вважаю за необхідне вдруге висловити своє бачення цієї ситуації та її майбутніх наслідків.
ХОТІВ БИ , ЩОБ ЦЕ ПРОЧИТАЛИ ВСІ, ХТО ВВАЖАЄ, ЩО ВІЛЬНИЙ ОБІГ ЗЕМЛІ МАЄ БУТИ НЕГАЙНО (!) ЗАПРОВАДЖЕНИЙ, як і було зроблено 13-го листопада.
Свою позицію подаю у вигляді порівняльної таблиці.
У колонці, що праворуч – те, що влада вирішила. А у колонці, яка ліворуч – те, що мало б бути зроблено.
Депутат тернопільської міської ради Петро Ландяк