Петро Ландяк про вільний обіг землі і два варіанти розвитку подій в Україні

Ще раз про рішення Верховної Ради щодо продажу сільськогосподарської землі. На моє переконання, рішення – занадто прискорене і непідготовлене. Вважаю за необхідне вдруге висловити своє бачення цієї ситуації та її майбутніх наслідків.

ХОТІВ БИ , ЩОБ ЦЕ ПРОЧИТАЛИ ВСІ, ХТО ВВАЖАЄ, ЩО ВІЛЬНИЙ ОБІГ ЗЕМЛІ МАЄ БУТИ НЕГАЙНО (!) ЗАПРОВАДЖЕНИЙ, як і було зроблено 13-го листопада.

Свою позицію подаю у вигляді порівняльної таблиці.

У колонці, що праворуч – те, що влада вирішила. А у колонці, яка ліворуч – те, що мало б бути зроблено.

Депутат тернопільської міської ради Петро Ландяк