09:31 | 18.11.2019
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Політика 

Петро Ландяк про вільний обіг землі і два варіанти розвитку подій в Україні

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Ще раз про рішення Верховної Ради щодо продажу сільськогосподарської землі. На моє переконання, рішення – занадто прискорене і непідготовлене. Вважаю за необхідне вдруге висловити своє бачення цієї ситуації та її майбутніх наслідків.
ХОТІВ БИ , ЩОБ ЦЕ ПРОЧИТАЛИ ВСІ, ХТО ВВАЖАЄ, ЩО ВІЛЬНИЙ ОБІГ ЗЕМЛІ МАЄ БУТИ НЕГАЙНО (!) ЗАПРОВАДЖЕНИЙ, як і було зроблено 13-го листопада.
Свою позицію подаю у вигляді порівняльної таблиці.
У колонці, що праворуч – те, що влада вирішила. А у колонці, яка ліворуч – те, що мало б бути зроблено.

Депутат тернопільської міської ради Петро Ландяк

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