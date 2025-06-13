Транспортний колапс у Чорткові: автобуси не виїхали на маршрути

У п’ятницю, 13 червня, жителі Чорткова несподівано залишилися без громадського транспорту приватного перевізника «Чортківське АТП-16142». З самого ранку автобуси не вийшли на маршрути — без попереджень, без пояснень і всупереч умовам договору.

Про транспортний колапс Чортківська міська рада дізналася вже після численних звернень від мешканців. Жодного офіційного повідомлення від перевізника, попри пряму вимогу договору, не надходило.

«Це є прямим порушенням умов співпраці. Перевізник зобов’язаний повідомляти про зміни заздалегідь», — наголосили у міськраді.

Через відсутність транспорту багато людей не змогли вчасно дістатися на роботу, до лікарні чи за іншими важливими справами. У пошуках інформації мешканці масово зверталися до комунального підприємства «Чортків міськтранс», яке продовжувало працювати у штатному режимі.

Щоб підтримати містян у складній ситуації, «Чортків міськтранс» оперативно відреагував: було збільшено кількість рейсів та залучено додатковий автобус.

«Комунальний перевізник, як і завжди, виконав свої зобов’язання перед громадою. На час стабілізації ситуації підприємство посилило свою роботу», — зазначили у міській раді.

Наразі організатор перевезень працює над вирішенням ситуації та з’ясуванням причин дій приватного перевізника.