“Ціни на квитки ми ще не збільшуємо, але невдовзі мусимо підняти”, – водій міжміського автобусу з Тернопільщини

На Тернопільщині дедалі більше ускладнюється ситуація із пальним. Автомобілів на дорогах поменшало, проблеми також спостерігаються і в громадському транспорті. Водії скаржаться, що якщо така ситуація буде і надалі, вони будуть вимушені підносити ціни квитків.

Ситуація з пальним – складна

Василь їздить з Підгайців до Тернополя. Він каже, що виходить на всі свої рейси навіть попри те, що мало пасажирів.

Мало пасажирів, якби менше автомобілі брати попутників, то було б може краще, а так людей дуже мало. Ми виходимо на всі рейси, – каже Василь

Водій Михайло також везе пасажирів з Підгайців до Тернополя. Він також скаржиться на високі ціни на пальне

Ми поки що виїжджаємо. Беремо талони, заправляємося по талонах. Літрів пального достатньо, але ціни… 60 гривень за літру солярки – це дорого, – каже водій автобуса.

Ціни на квитки можуть підняти

Чоловік ділиться, що ціну на квиток поки не підіймає, але є ймовірність, що доведеться вжити таких заходів.

Ціни на квитки ми ще не піднімаєм, але прийдеться підняти. А що робити? Ціни на пальне пішли догори, а квитки ті самі, це багато на що впливає, – додав Михайло.

Через дефіцит автобусні рейси не скасовують

Однак довідковому бюро автовокзалу кажуть, що наразі масово не відміняють рейси через дефіцит пального. Так, деякі автобуси не курсують, але причина на те різні.

Потрохи в різні напрямки рейси є. Деякі рейси скасовані вже давно, на те були різні причини. Через дефіцит пального нам рейси не скасовують, – зазначили у бюро.

ФМ