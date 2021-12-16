Студентка із Зімбабве продавала у Тернополі наркотики

Більше року студентка одного з вишів Тернополя заробляла, продаючи наркотики. Працівники управління боротьби з наркозлочинністю ще у вересні отримали оперативну інформацію про реалізацію заборонених речовин серед українських та іноземних студентів.

У ході досудового розслідування, яке проводили детективи, слідчі УБН та працівник міграційної поліції, інформація підтвердилася.

За словами начальника управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області ДБН НПУ Михайла Димиди, продавала марихуану студентам вищого навчального закладу старшокурсниця, 1988 року народження. Жінка – громадянка Республіки Зімбабве. На території України перебуває законно.

Іноземку затримали “на гарячому” – вона несла замовлення своїм клієнтам. Грам канабісу продавала за 250 гривень. У ході обшуку, проведеного під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури, у іноземки вилучили 5 пакунків із забороненою речовиною. Їх направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Встановили оперативники і особу чоловіка, який постачав підозрюваній марихуану. Його місцеперебування встановлюється.

Студентці оголосили підозру згідно ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу.

Суд обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 50 тисяч гривень. Її вона внесла. Кримінальне провадження щодо іноземки слідчі скерували до суду.