Винуватець у смерті батька трьох дітей просив суд не позбавляти його волі

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника обвинуваченого Петра Н. на вирок Тернопільського міськрайонного суду від 19 лютого 2020 року.

Як встановлено місцевим судом, 12 травня 2018 року, під ранок, 49-річний Петро. Н., у стані алкогольного сп’яніння керуючи технічно справним автомобілем «Шеврове», з пасажирами Ігорем Г. та Андрієм З. їхав із міста Тернополя до села Мишковичі Тернопільського району.

На заокругленій ділянці дороги водій не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та допустив перекидання автомобіля. Внаслідок ДТП один із пасажирів, 42-річний Ігор Г., загинув на місці, а другий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Такі дії Петра Н. місцевим судом кваліфіковано за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) та засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права 3 роки керувати транспортними засобами.

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Останнє покарання застосовується до засудженого вже після відбуття ним основного.

Також місцевим судом частково задоволено цивільні позови старшого сина і дружини загиблого Ігоря Г., яка дії в інтересах двох малолітніх дітей, та зобов’язано Петра Н. сплатити всім по 300 тис. грн. моральної шкоди та щомісяця – по 7 тис. 875 грн. дітям загиблого до досягнення ними повноліття внаслідок втрати годувальника, починаючи з 23 вересня 2018 року.

Судом частково задоволено позов матері та батька загиблого та зобов’язано обвинуваченого сплатити їм 150 тис. моральної шкоди та довічно кожного місяця виплачувати по 7 тис. 875 грн майнової шкоди.

Також задоволено цивільний позов прокуратури щодо стягнення 832 грн., витрачених Тернопільською університетською лікарнею на лікування другого потерпілого.

Не погодившись із призначеним покарання, захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу та просив призначити Петрові Н. покарання, не пов’язане з позбавленням волі, оскільки вважав недоведеним у суді посилання про перебування обвинуваченого у стані алкогольного сп’яніння. Варто зазначити, що дана обставина є обтяжуючою покарання, бо перебуває в прямому причинно-наслідковому зв’язку з виникненням ДТП, настанням смерті Ігоря Г. та отриманням тілесних ушкоджень середнього тяжкості Андрієм З. Також просив зменшити розмір цивільних позовів.

Заслухавши доповідь судді, думку прокурора і потерпілих, доводи засудженого та його захисника, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду прийшла до переконання, що вирок місцевого суду є законним та обґрунтованим і підстав для його скасування немає, а тому апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а вирок суду першої інстанції – без змін.

Пресслужба Тернопільського апеляційного суду